О нас

Закир Гасанов: Тесно сотрудничаем с ВС Турции

Закир Гасанов: Тесно сотрудничаем с ВС Турции "Выставка оборонной, аэрокосмической и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле организована на высоком уровне. У Азербайджана налажено тесное сотрудничество с Вооруженными силами Турции".
Армия
25 октября 2022 г. 15:46
Закир Гасанов: Тесно сотрудничаем с ВС Турции

"Выставка оборонной, аэрокосмической и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле организована на высоком уровне. У Азербайджана налажено тесное сотрудничество с Вооруженными силами Турции".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил журналистам.

Министр отметил, что за последние годы ВПК Турции активно развивался: "В соответствии с поручением президента мы проводим большую работу по приведению Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции".

Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министрами обороны и оборонной промышленности Закиром Гасановым и Мадатом Гулиевым.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Minister: Azerbaijan has close cooperation with Turkish Armed Forces
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə sıx əməkdaşlığımız var"

Экслюзивные новости

Глава департамента: У Азербайджана есть все, чем обладает Турция
Глава департамента: У Азербайджана есть все, чем обладает Турция
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi