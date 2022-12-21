Закир Гасанов: Совместные учения важны для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе

Совместные военные учения важны для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе

Совместные военные учения важны для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов сказал журналистам после трехсторонней встречи, проведенной с турецким и грузинским коллегами.

Он отметил, что сотрудничество между вооруженными силами трех стран успешно развивается: "Близость наших народов играет исключительную роль в достижении такого уровня военного сотрудничества. Я желаю мира, спокойствия и процветания нашим народам".

Отметим, что сегодня в турецком городе Кайсери состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.