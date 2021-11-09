Закир Гасанов: Совместные учения с ВС Турции будут продолжены

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность братской Турции за политическую и моральную поддержку в Отечественной войне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность братской Турции за политическую и моральную поддержку в Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Центре Гейдара Алиева.

Министр отметил, что Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего продемонстрировала высокий профессионализм в 44-дневной войне. Коснувшись совместных учений с Вооруженными силами Турции, З.Гасанов отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Министр обороны поблагодарил своего турецкого коллегу и возглавляемую им делегацию за празднование Дня Победы с Азербайджаном.