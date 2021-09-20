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Закир Гасанов: Совместные учения Азербайджана, Турции и Пакистана продолжатся

Закир Гасанов: Совместные учения Азербайджана, Турции и Пакистана продолжатся "Военнослужащие трех братских стран продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство".
Армия
20 сентября 2021 г. 16:50
Закир Гасанов: Совместные учения Азербайджана, Турции и Пакистана продолжатся
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"Военнослужащие трех братских стран продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство".

Как передает Report, об этом министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов сказал 20 сентября во время выступления на "Дне наблюдателя высокого уровня" в рамках международных учений "Три брата - 2021".

"Учения показали, что мастерство наших сил специального назначения, использующих современные технологии, увеличилось, профессионализм значительно возрос. Учения внесли большой вклад в развитие возможностей и умений наших подразделений. Эти учения еще раз продемонстрировали, что наши вооруженные силы готовы и способны совместно выполнить любые поставленные задачи", - сказал он.

Министр обороны выразил признательность Турции и Пакистану за моральную поддержку, оказанную в период Отечественной войны, завершившейся победой нашего народа под руководством Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, и отметил, что подобные учения будут продолжаться.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın birgə təlimləri gələcəkdə də davam edəcək"

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