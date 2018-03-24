Закир Гасанов совершит официальный визит в Турцию

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28-го марта отправится с визитом в Анкару по приглашению турецкого коллеги Нуреттина Джаникли.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в рамках официального визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции.



31-го марта планируется участие министра обороны Азербайджана в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в турецком городе Гиресун.