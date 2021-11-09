Закир Гасанов рассказал о роли турецких генералов в Отечественной войне

"Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан в течение 44 дней разгромил армянскую армию, наша территориальная целостность была восстановлена".

"Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан в течение 44 дней разгромил армянскую армию, наша территориальная целостность была восстановлена".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Баку.

"В течение этих 44 дней военно-политическое руководство Турции всегда было рядом с Азербайджаном, оказывало политическую и моральную поддержку нашей стране. Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм в Отечественной войне. Подготовка личного состава азербайджанской армии осуществлялась в учебно-тренировочных центрах Вооруженных сил Турции. Всем известно, что у Турции одна из самых сильных армий в мире. Мы воспользовались опытом Вооруженных сил Турции и продолжаем это делать и сейчас", - сказал З.Гасанов.