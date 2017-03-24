 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закир Гасанов проверил организацию обороны в дислоцированных на линии фронта подразделениях

    Министр поздравил несущий боевое дежурство личный состав с праздником

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В рамках продолжающегося визита в прифронтовую зону руководство министерства обороны проверило организацию обороны в подразделениях, непосредственно дислоцированных на линии фронта.

    Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в командно-наблюдательном пункте одного из подразделений. Министру было доложено о работе системы, которая осуществляет постоянное и непрерывное наблюдение за противником с применением современных устройств, ее связи с системой огня, а также о совершенствовании инженерных заграждений.

    Министр, поздравив несущий боевое дежурство личный состав с праздником и напомнив о преданной службе родине, народу, государству как о святом долге, заявил, что они всегда должны быть готовы к освобождению оккупированных территорий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi