    Закир Гасанов проверил ход тактических учений с боевой стрельбой

    • 10 апреля, 2026
    • 11:12
    Закир Гасанов проверил ход тактических учений с боевой стрельбой

    Руководство Министерства обороны Азербайджана и другие должностные лица проверили ход тактических учений с боевой стрельбой, проведенных в н-ской воинской части.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено на карте о теме учений, этапах и порядке их проведения.

    Основной целью тактических учений, проведенных согласно плану подготовки на текущий год, является совершенствование навыков принятия командирами оперативных решений в соответствии с новой оперативной концепцией, разработанной с учетом способов ведения современного боя, умений управления подразделениями во взаимодействии, а также улучшение теоретических и практических навыков личного состава.

    Руководство Министерства обороны высоко оценило тактические действия подразделений и боевую подготовку личного состава.

    Zakir Həsənov döyüş atışlı taktiki təlimin gedişatını yoxlayıb

    Последние новости

    12:24

    Токаев: Выборы в Курултай Казахстана назначены на август

    В регионе
    12:23

    Активы страховщиков Азербайджана в 2025г выросли на 3,4%

    Финансы
    12:18

    Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктуры

    Инфраструктура
    12:14

    В порту Антверпена произошел разлив нефти

    Другие страны
    12:13

    Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

    Наука и образование
    12:11

    В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилия

    Социальная защита
    12:07

    Hyundai отзывает почти 300 тыс. автомобилей из-за дефекта ремня безопасности

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"

    Внешняя политика
    12:03

    Амра Сабик Эль-Райесс призвала к широкому внедрению ИИ в школах и университетах

    Наука и образование
    Лента новостей