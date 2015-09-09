Закир Гасанов проверил готовность военных подразделений, участвующих в учениях

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность и боеспособность личного состава, боевой техники, авиационных средств, ракетных и артиллерийских сооружений, размещенных в полевых условиях в регионах проведения командных штабных военных игр. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны побывал в учебных точках командных пунктов управления и различных полигонов, созданных в соответствии с условиями войны согласно сценарию игр. Он дал поручения относительно участия в учениях личного состава, боевой техники, и соответствующие указания в связи с точным исполнением распоряжений.

Военные игры продолжаются.