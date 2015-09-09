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    Закир Гасанов проверил готовность военных подразделений, участвующих в учениях

    Министр дал поручения и соответствующие указания в связи с точным исполнением распоряжений

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность и боеспособность личного состава, боевой техники, авиационных средств, ракетных и артиллерийских сооружений, размещенных в полевых условиях в регионах проведения командных штабных военных игр. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Министр обороны побывал в учебных точках командных пунктов управления и различных полигонов, созданных в соответствии с условиями войны согласно сценарию игр. Он дал поручения относительно участия в учениях личного состава, боевой техники, и соответствующие указания в связи с точным исполнением распоряжений.

    Военные игры продолжаются.

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