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Закир Гасанов проверил готовность новых складов на освобожденных землях к зимнему периоду

Закир Гасанов проверил готовность новых складов на освобожденных землях к зимнему периоду По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается строительство соответствующих объектов в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава
Армия
7 августа 2021 г. 11:23
Закир Гасанов проверил готовность новых складов на освобожденных землях к зимнему периоду

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается строительство соответствующих объектов в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Руководство Министерства обороны осмотрело новопостроенные и капитально отремонтированные склады на территории Кельбаджарского и Лачынского районов.

Сначала министр обороны был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях, а также плане развития этих территорий.

Отмечалось, что было сдано в эксплуатацию несколько складов, оснащенных необходимыми устройствами и системами для хранения сухих пищевых продуктов и вещевого имущества.

Министру обороны было доложено о продолжении строительства продовольственных и вещевых складов на освобожденных территориях.

З.Гасанов дал соответствующие поручения по обеспечению личного состава Азербайджанской армии новыми, высококалорийными продуктами питания в течение всего года, усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и своевременному завершению работ по подготовке к зимнему периоду.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov inspects readiness of new warehouses for winter in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə yeni anbarların qışa hazırlığını yoxlayıb

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