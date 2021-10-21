О нас
Report Georgia
Аудио новости

Закир Гасанов проверил готовность к зиме воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине

Закир Гасанов проверил готовность к зиме воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине Руководство Министерства обороны Азербайджана проверило готовность к зиме воинских частей, дислоцированных на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов.
Армия
21 октября 2021 г. 09:39
Закир Гасанов проверил готовность к зиме воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине

Руководство Министерства обороны Азербайджана проверило готовность к зиме воинских частей, дислоцированных на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Министру обороны было доложено о том, что общежития и служебные помещения в воинских частях обеспечены бесперебойным отоплением, организован переход вооружения и техники на осенне-зимний сезон.

Обеспечение военнослужащих продовольствием и теплой одеждой осуществлено в соответствии с нормами. Подразделениям, дислоцированным в высокогорных районах с суровыми климатическими условиями, выделены средства снабжения и обеспечения сверх нормы.

Было отмечено, что в целях обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и техники в зимний период все воинские части централизованно обеспечены высококачественными горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием. Горюче-смазочные материалы боевой техники и военно-транспортных средств заменены в соответствии с сезонными требованиями. Техника приведена в состояние готовности к эксплуатации в сложных и холодных климатических условиях.

Министр обороны был проинформирован о планомерном выполнении всех необходимых мер для дальнейшего повышения боеспособности воинских частей, а также поддержания высокого уровня боевой готовности для несения непрерывной службы в суровых климатических условиях, в горно-равнинной местности, в ночное и дневное время. Было отмечено, что с целью улучшения условий службы личного состава ускоренными темпами продолжаются работы по возведению населенных пунктов нового модульного типа, состоящих из контейнеров, оснащенных всевозможной мебелью и инвентарем.

Кроме того, была предоставлена подробная информация о работах, проводимых подразделениями инженерных войск во взаимодействии с другими государственными структурами в направлении строительства и восстановления путей движения в районах со сложным рельефом.

Министр обороны дал соответствующие поручения по бесперебойному обеспечению личного состава Азербайджанской Армии свежей и калорийной пищей, ускорению работ по строительству населенных пунктов и постоянному улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Kəlbəcər və Laçına gedib, ordunun qışa hazırlığını yoxlayıb

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi