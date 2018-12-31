Министр обороны проверил боеготовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боевую готовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Ознакомившись с условием в воинской части, министр обороны осмотрел военную технику, проверил готовность расчетов и поставил соответствующие задачи по боевому применению бронетехники.