Закир Гасанов провел служебное совещание в связи с командно-штабными военными играми

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание с руководящим составом, привлеченным к командно-штабным военным играм, проводимым в масштабе Вооруженных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе совещания с участием начальников главных управлений, управлений министерства обороны, командующих видами войск, а также командиров объединений и соединений Вооруженных сил, войскам были доведены указания по оперативному планированию и боевые распоряжения в рамках проводимых учений.

Заслушав доклады руководящего состава, участвующего в учениях, министр обороны дал соответствующие указания и поставил перед ним конкретные задачи.