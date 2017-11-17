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    Закир Гасанов провел служебное совещание в связи с командно-штабными военными играми

    Министр обороны дал соответствующие указания и задачи
    © Mod.gov.az

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание с руководящим составом, привлеченным к командно-штабным военным играм, проводимым в масштабе Вооруженных сил.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе совещания с участием начальников главных управлений, управлений министерства обороны, командующих видами войск, а также командиров объединений и соединений Вооруженных сил, войскам были доведены указания по оперативному планированию и боевые распоряжения в рамках проводимых учений.

    Заслушав доклады руководящего состава, участвующего в учениях, министр обороны дал соответствующие указания и поставил перед ним конкретные задачи.

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