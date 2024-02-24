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Закир Гасанов провел служебное совещание и поручил повысить боеготовность подразделений

Закир Гасанов провел служебное совещание и поручил повысить боеготовность подразделений В Министерстве обороны состоялось очередное служебное совещание под руководством министра Закира Гасанова.
Армия
24 февраля 2024 г. 11:20
Закир Гасанов провел служебное совещание и поручил повысить боеготовность подразделений

В Министерстве обороны состоялось очередное служебное совещание под руководством министра Закира Гасанова.

Как сообщает Report со ссылкой на оборонное ведомство, в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства.

К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана.

Министр обороны довел до внимания участников совещания заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие на церемонии инаугурации, а также на совместном брифинге с турецком коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе официального визита в Турцию 19 февраля. Гасанов подчеркнул, что эти заявления являются не только высокой оценкой деятельности азербайджанской армии, но в то же время ставят важные задачи по развитию.

Гасанов рассказал о ходе успешных реформ в области военного образования, вооружения, снабжения, обеспечения и по другим направлениям, проводимых в азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, и отметил важность поэтапного продолжения этих работ.

На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, были заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

Министр обороны дал указания по изучению личностно-психологических качеств новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу. Гасанов подчеркнул, что необходимо проявлять чуткость к военнослужащим в процессе их адаптации к воинской службе, уделять внимание вопросам обеспечения безопасности и здоровья личного состава в период службы, а также проводов солдат, завершивших срок службы.

Гасанов подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом, а также призвал уделить особое внимание соблюдению правил безопасности.

Министр довел до сведения командного состава свои требования в связи с планомерным проведением воспитательной и идеологической работы, укреплением морально-психологического обеспечения и поддержанием воинской дисциплины на неизменно высоком уровне.

В заключение соответствующим должностным лицам были даны поручения уделить особое внимание совершенствованию боевой подготовки подразделений и индивидуального профессионализма личного состава, а также качественному выполнению других предстоящих задач в 2024 году.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov holds official meeting at MoD, gives instructions to further improve units’ combat training
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov müşavirə keçirib, bölmələrin döyüş hazırlığının yüksəldilməsini tapşırıb

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