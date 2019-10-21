Закир Гасанов провел ряд встреч в Китае

Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншанском Форуме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний "Poly Technologies" и "CETC International", входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.