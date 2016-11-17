Закир Гасанов провел коллегиальное заседание - ФОТО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с участием руководящего состава министерства и Вооруженных cил, командиров и начальников штабов объединений, соединений, а также ответственных офицеров проведено коллегиальное заседание по итогам крупномасштабных учений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

Выступивший на коллегиальном заседании министр обороны, подведя итоги учений, отметил, что поставленные цели и задачи были успешно выполнены на проведенных в различных полигонах и учебных точках согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану крупномасштабных учений.

Министр отметил, что всеми видами и родами войск, в том числе подразделениями спецназа и материально-технического обеспечения были достигнуты выполнения всех практических задач в условиях, приближенных к боевым, на требуемом уровне с практическим применением всего потенциала. Министр также высоко оценил профессионализм командиров и личного состава при выполнении боевых стрельб, проведении маневров подразделений и огня.

Особо отметив боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны подчеркнул важность проведения подобных учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами.