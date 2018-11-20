Закир Гасанов проведет трёхстороннюю встречу с главами генштабов Турции и Грузии

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов проведет в Баку встречу с начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В ходе встречи состоится обмен мнениями по развитию сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению региональной стабильности, в том числе безопасности региональных проектов и ряду других вопросов.
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