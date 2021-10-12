Закир Гасанов проинформировал контр-адмирала НАТО о ситуации на границе с Арменией

12 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления по партнерству главнокомандования союзных сил НАТО, контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

12 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления партнерства Оперативного командования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, министр обороны подробно проинформировал о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря победе в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также поведал о текущей ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе.

Выразив удовлетворение текущим состоянием сотрудничества с НАТО и достигнутыми в этой области результатами, генерал-полковник З.Гасанов отметил важность дальнейшего развития сотрудничества.

Контр-адмирал Б.Туран поблагодарил за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане и выразил приверженность дальнейшему расширению существующего военного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по совместным мероприятиям, проводимым в рамках партнерства с НАТО.