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Закир Гасанов проинформировал генерала НАТО о ситуации на условной азербайджано-армянской госгранице

Закир Гасанов проинформировал генерала НАТО о ситуации на условной азербайджано-армянской госгранице Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал начальника штаба командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенанта Мустафу Огуза, находящегося с официальным визитом в стране, о реформах, проводимых в азербайджанской армии
Армия
9 марта 2023 г. 15:11
Закир Гасанов проинформировал генерала НАТО о ситуации на условной азербайджано-армянской госгранице

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал начальника штаба командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенанта Мустафу Огуза, находящегося с официальным визитом в стране, о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о работах на освобожденных территориях, а также о сложившейся обстановке на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Рассказав об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, министр отметил важность дальнейшего развития взаимодействия.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister informs NATO general about situation on conditional border with Armenia
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov NATO generalını Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədindəki vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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