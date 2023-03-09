Закир Гасанов проинформировал генерала НАТО о ситуации на условной азербайджано-армянской госгранице

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал начальника штаба командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенанта Мустафу Огуза, находящегося с официальным визитом в стране, о реформах, проводимых в азербайджанской армии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал начальника штаба командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенанта Мустафу Огуза, находящегося с официальным визитом в стране, о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о работах на освобожденных территориях, а также о сложившейся обстановке на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Рассказав об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, министр отметил важность дальнейшего развития взаимодействия.