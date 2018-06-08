Закир Гасанов принял участие в заседании НАТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 8-го июня принял участие в заседании НАТО в Брюсселе, который прошел на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи была обсуждена политическая ситуация и безопасность в Афганистане, будущее миссии, продолжение финансовой поддержки, требуемой для содержания сил безопасности после 2020-го, года и другие вопросы.

Выступая на заседании, генерал-полковник Закир Гасанов всесторонне проинформировал участников о поддержке, которую оказывает наша страна Афганистану. Министр обороны отметил, что Азербайджан будет и впредь поддерживать усилия международного сообщества, направленные на восстановление мира и стабильности в Афганистане.

Следует отметить, что миротворческий контингент, состоящий из 120 военнослужащих Азербайджанской Республики, принимает участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Азербайджанская Республика также продолжает вносить вклад в миссию НАТО посредством мультимодального транзита, обучения и оказания финансовой поддержки Фонду доверия Афганской Национальной Армии.