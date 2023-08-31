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Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы Турции

Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы Турции Находящийся с рабочим визитом в братской стране министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Анкаре по случаю Дня Победы Турции.
Армия
31 августа 2023 г. 10:52
Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы Турции

Находящийся с рабочим визитом в братской стране министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Анкаре по случаю Дня Победы Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии, организованной в Национальном конгресс-центре Бештепе, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с вступительной речью.

На торжественной церемонии были представлены музыкальные номера, воспевающие День Победы братской страны.

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Версия на английском языке ФотоTürkiye celebrates Victory Day in Ankara
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Zəfər Bayramı mərasimində iştirak edib

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