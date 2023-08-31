Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы Турции

Находящийся с рабочим визитом в братской стране министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Анкаре по случаю Дня Победы Турции.

Находящийся с рабочим визитом в братской стране министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Анкаре по случаю Дня Победы Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии, организованной в Национальном конгресс-центре Бештепе, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с вступительной речью.

На торжественной церемонии были представлены музыкальные номера, воспевающие День Победы братской страны.