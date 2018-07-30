Закир Гасанов принял участие в ряде мероприятий в Москве - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Москву министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил Дом дружбы на полигоне Алабино для ознакомления с выставкой образцов культуры стран-участниц соревнований "Армейские международные игры - 2018".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны вместе с другими гостями посетил азербайджанское отделение выставки, где осмотрел экспозиции, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашей страны.

Демонстрируемые экспозиции будут выставляться на показ для тесного ознакомления гостей в течение всего периода проведения соревнований. Министр обороны встретился также с азербайджанскими военнослужащими, участвующими в конкурсе "Полевая кухня". Военные повара различных стран, включая азербайджанскую команду, представили более 150 образцов национальной кухни для участников и гостей соревнований. Многочисленные гости попробовали блюда, приготовленные азербайджанскими военными поварами.

В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.