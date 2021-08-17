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Закир Гасанов принял участие в открытии выставки IDEF-2021

Закир Гасанов принял участие в открытии выставки IDEF-2021 17 августа министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара принял участие в торжественном открытии международной оборонной выставки IDEF-2021 в Стамбуле.
Армия
17 августа 2021 г. 19:01
Закир Гасанов принял участие в открытии выставки IDEF-2021

По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара 17 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественном открытии международной оборонной выставки IDEF-2021 в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На выставке министр обороны осмотрел оружие, технику и средства военного назначения производства различных компаний.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов провел встречи с руководителями компаний оборонной промышленности Турции ASELSAN, ROCKETSAN, HAVELSAN, ASPILSAN и ряда других компаний.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov takes part in opening ceremony of IDEF-2021
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov “IDEF-2021” sərgisinin açılışında iştirak edib

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