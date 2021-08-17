Закир Гасанов принял участие в открытии выставки IDEF-2021

По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара 17 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественном открытии международной оборонной выставки IDEF-2021 в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
На выставке министр обороны осмотрел оружие, технику и средства военного назначения производства различных компаний.
В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов провел встречи с руководителями компаний оборонной промышленности Турции ASELSAN, ROCKETSAN, HAVELSAN, ASPILSAN и ряда других компаний.
В ходе встреч стороны обменялись мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.