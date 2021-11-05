Закир Гасанов принял участие в открытии воинской части после капитального ремонта

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях улучшения социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих Азербайджанской армии на освобожденных террито

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях улучшения социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих Азербайджанской армии на освобожденных территориях продолжается открытие новых военных городков.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, министру обороны, принявшему участие в открытии воинской части после капитального ремонта, было доложено о том, что городок оснащен современным оборудованием, надлежащей мебелью и инвентарем.

В воинской части установлена централизованная отопительная система, предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечно-котельный комплекс и автопарк. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения установлены генераторы.

Созданы условия для эффективного досуга военнослужащих. На территории части проведены работы по благоустройству, посажены различные виды деревьев.

Министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению условий службы и социально-бытовых условий военнослужащих, поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, обеспечению всех необходимых потребностей личного состава, особенно на освобожденных территориях.

В заключение был разрезан торт, приготовленный по случаю Дня Победы. Генерал-полковник З.Гасанов отобедал с личным составом.