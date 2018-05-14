Закир Гасанов принял участие в открытии ряда военных объектов

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей, где ознакомился с созданными здесь условиями, отвечающими современным требованиям, дал соответствующие указания.

Затем генерал-полковник З.Гасанов, приняв участие в открытии новой столовой в одной из воинских частей, пообедал вместе с личным составом.