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Закир Гасанов принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума

Закир Гасанов принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в приеме по случаю открытия 10-го Пекинского Сяншаньского форума.
Армия
29 октября 2023 г. 17:46
Закир Гасанов принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума

Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в приеме по случаю открытия 10-го Пекинского Сяншаньского форума.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе приема генерал-полковник З.Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Джаном Юся.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Minister participates in opening of Beijing Xiangshan Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın müdafiə naziri Pekin Syanşan Forumunun açılış ziyafətində iştirak edib

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