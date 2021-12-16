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Закир Гасанов принял участие в открытии новых объектов, построенных на освобожденных территориях

Закир Гасанов принял участие в открытии новых объектов, построенных на освобожденных территориях По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в Азербайджанской Армии продолжается работа, направленная на улучшение социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих.
Армия
16 декабря 2021 г. 10:16
Закир Гасанов принял участие в открытии новых объектов, построенных на освобожденных территориях

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в Азербайджанской Армии продолжается работа, направленная на улучшение социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с новопостроенными объектами военной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Министру обороны было доложено, что пункт размещения модульного типа оснащен современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. Предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. Комплекс оснащен централизованной системой отопления, освещением и водой.

Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Затем Министр обороны принял участие в церемонии открытия нового караульного городка в одной из воинских частей.

Было отмечено, что за короткий срок в караульной, построенной в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для организации и несения службы на высоком уровне.

В помещении установлена централизованная система отопления, сигнализация и противопожарная система.

На территории караульного городка проведены работы по благоустройству, уложено асфальтовое покрытие, разбита зеленая зона.

В заключение министр обороны дал поручения по организации боевого дежурства и службы войск, пожелал личному составу успехов в службе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov azad olunan ərazilərdə yeni tikilən hərbi obyektlərin açılışında iştirak edib

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