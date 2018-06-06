Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ 6-го июня в городе Кызыл Республики Тыва Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в заседании принял участие министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов.

Перед началом заседания министры обороны государств-участников СНГ посетили памятник, воздвигнутый на площади Победы в память о погибших в годы Великой отечественной войны и возложили к нему венок. Затем гости ознакомились с учебной базой Кызылского президентского кадетского училища, посадили деревья и посетили этнокультурный комплекс "Алдын-Булак".

В ходе заседания были обсуждены текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

*** 13:44

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в город Кызыл Республики Тыва Российской Федерации.

Как сообщили Report в министерстве обороны, министр примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

Министры обороны, участвующие в заседании, побывали в Национальном музее имени Алдан-Маадыр и скульптурно-архитектурном комплексе "Центр Азии!, где ознакомились с различными экспозициями.