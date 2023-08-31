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Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции

Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в выпускных церемониях Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турецкой Республики.
Армия
31 августа 2023 г. 22:59
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в выпускных церемониях Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турецкой Республики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Было отмечено, что визит министра в Турцию для участия в ряде мероприятий по случаю 101-й годовщины Дня Победы братской страны.

На церемониях выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и поздравил выпускников. Затем выпускникам были вручены дипломы.

Отметим, что дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим военные училища, вручил генерал-полковник З.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Hərbi Dənizçilik və Təyyarəçilik məktəblərinin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

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