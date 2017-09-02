Закир Гасанов побывал на Дне открытых дверей в прифронтовой зоне

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября руководящий состав министерства обороны принял участие на Дне открытых дверей в воинских частях по случаю праздника Гурбан байрамы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился в воинских частях с родителями солдат, ветеранами войны и труда, семьями шехидов и представителями общественности. В ходе встречи министр рассказал о проводимых по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева работах по улучшению социально-бытовых условий личного состава, осуществляемых мероприятиях, строящихся новых военных городках, поделился своим мнением по поводу интересующих гостей вопросов.

Посетители ознакомились с созданными в воинской части условиями. Затем на территории воинской части были посажены чинары.

По случаю праздника были принесены в жертву животные, после этого гости вместе пообедали в солдатской столовой.

На мероприятии родители выразили признательность главе государства за внимание и заботу о Вооруженных силах, выразив удовлетворение условиями, созданными для личного состава и воинской части.