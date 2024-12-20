Закир Гасанов принял турецкую делегацию

20 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию Командования cухопутных войск Вооруженных сил Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

20 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию Командования cухопутных войск Вооруженных сил Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей на встрече в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов рассказал об этапах развития общей военной истории Азербайджана и Турции.

На встрече была подчеркнута важность обмена опытом, совместных учений и взаимных визитов для дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, обсудили текущее состояние военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.