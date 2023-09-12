Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом

12 сентября командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков представил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территори

12 сентября командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков представил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-майора Кирилла Кулакова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией основано на дружеских отношениях и взаимном доверии.



Коснувшись оперативной обстановки в Карабахском экономическом районе, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул возросшее в последнее время число провокаций, совершаемых незаконными армянскими вооруженными формированиями.



В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии О.Салюков, выразив признательность за теплый прием, отметил, что азербайджано-российские отношения имеют исторические корни, наши страны являются стратегическими партнерами.