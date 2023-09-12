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Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом

Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом 12 сентября командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков представил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территори
Армия
12 сентября 2023 г. 16:47
Закир Гасанов принял нового командующего российским миротворческим контингентом

12 сентября командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии Олег Салюков представил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-майора Кирилла Кулакова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией основано на дружеских отношениях и взаимном доверии.

Коснувшись оперативной обстановки в Карабахском экономическом районе, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул возросшее в последнее время число провокаций, совершаемых незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал армии О.Салюков, выразив признательность за теплый прием, отметил, что азербайджано-российские отношения имеют исторические корни, наши страны являются стратегическими партнерами.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister receives new Commander of Russian peacekeeping forces
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Rusiya Quru Qoşunlarının komandanı və sülhməramlıların yeni komandanını qəbul edib

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