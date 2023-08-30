Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции

Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Высшее военное училище Сухопутных войск Турецкой Республики для участия в очередном выпуске.
До начала мероприятия с участием министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова и других официальных лиц, на "Шехид гапысы" школы у мемориальной доски с именами выпускников азербайджанских и турецких шехидов было сделано фото на память.
На торжественной церемонии президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников с успешным окончанием.