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Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции

Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.
Армия
30 августа 2023 г. 19:39
Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции

Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Высшее военное училище Сухопутных войск Турецкой Республики для участия в очередном выпуске.

До начала мероприятия с участием министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова и других официальных лиц, на "Шехид гапысы" школы у мемориальной доски с именами выпускников азербайджанских и турецких шехидов было сделано фото на память.

На торжественной церемонии президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников с успешным окончанием.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister attends graduation ceremony of Turkish Land Forces Academy
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyənin Quru Qoşunları məktəbinin buraxılış mərasimində iştirak edir

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