Закир Гасанов примет участие в заседании НАТО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ 8-го июня в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом Report сообщили в пресс-службы министерства обороны.

На этом заседании Азербайджан представит министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

В ходе заседания будут обсуждены вопросы относительно выполнения миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане и изменений в оперативной обстановке.