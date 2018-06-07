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    Закир Гасанов примет участие в заседании НАТО

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ 8-го июня в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

    Об этом Report сообщили в пресс-службы министерства обороны. 

    На этом заседании Азербайджан представит министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

    В ходе заседания будут обсуждены вопросы относительно выполнения миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане и изменений в оперативной обстановке.

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