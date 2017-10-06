Закир Гасанов примет участие на заседании Совета министров обороны стран СНГ

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ 6-го октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в нашей стране Рустамом Солиевым.

Как сообщили Report в минобороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в сфере расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования, а также состоялся обмен мнениями об интересующих стороны вопросах в сфере региональной безопасности и обороны.

Во время встречи были также обсуждены вопросы, связанные с предстоящим визитом министра обороны Азербайджана в Таджикистан для участия на очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), которое пройдет в Душанбе.

Отметим, что заседание Совета состоится 12 октября.