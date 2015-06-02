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    Закир Гасанов примет участие на заседании Совета министров обороны стран СНГ

    Заседание будет проводиться в киргизском городе Чолпон-Ата

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов завтра примет участие на очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое будет проводиться в киргизском городе Чолпон-Ата. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    На заседании в рамках СНГ планируется обсуждение различных аспектов военного сотрудничества. 

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