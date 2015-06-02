Закир Гасанов примет участие на заседании Совета министров обороны стран СНГ

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов завтра примет участие на очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое будет проводиться в киргизском городе Чолпон-Ата.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
На заседании в рамках СНГ планируется обсуждение различных аспектов военного сотрудничества.
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