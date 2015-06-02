Закир Гасанов примет участие на заседании Совета министров обороны стран СНГ

Заседание будет проводиться в киргизском городе Чолпон-Ата

2 июня, 2015 15:53

https://report.az/storage/news/0cf568cc104902c61f72ff416dbc605e/053f86cc-cca6-42f2-b79d-ddcfbc95a8e5_292.jpg Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов завтра примет участие на очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ, которое будет проводиться в киргизском городе Чолпон-Ата. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. На заседании в рамках СНГ планируется обсуждение различных аспектов военного сотрудничества.