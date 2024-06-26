О нас

Закир Гасанов пригласил итальянского коллегу на выставку ADEX

Закир Гасанов пригласил итальянского коллегу на выставку ADEX Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром обороны Италии Гуидо Крозетто.
Армия
26 июня 2024 г. 15:47
Закир Гасанов пригласил итальянского коллегу на выставку ADEX

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана пригласил итальянского коллегу на 5-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX, которая пройдет в сентябре этого года в Баку.

Гуидо Крозетто выразил признательность за оказанное гостеприимство и отметил важность взаимных визитов для развития военного сотрудничества между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's defense minister invites Italian counterpart to ADEX exhibition
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov italiyalı həmkarını "ADEX" 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinə dəvət edib

Самое важное

Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi