Закир Гасанов пригласил итальянского коллегу на выставку ADEX

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана пригласил итальянского коллегу на 5-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX, которая пройдет в сентябре этого года в Баку.

Гуидо Крозетто выразил признательность за оказанное гостеприимство и отметил важность взаимных визитов для развития военного сотрудничества между двумя странами.