Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении

В министерстве обороны проанализирована текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении, а также в Карабахском экономическом районе.

В министерстве обороны проанализирована текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении, а также в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает Report, 15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Комментируя последние боевые столкновения на Кяльбаджарском направлении, министр обороны отметил, что противнику был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении. Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные вооруженные провокации.