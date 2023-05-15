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Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении

Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении В министерстве обороны проанализирована текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении, а также в Карабахском экономическом районе.
Армия
15 мая 2023 г. 16:24
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении

В министерстве обороны проанализирована текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении, а также в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает Report, 15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Комментируя последние боевые столкновения на Кяльбаджарском направлении, министр обороны отметил, что противнику был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении. Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные вооруженные провокации.

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Версия на английском языке Defense minister: Expansion of provocations caused by Armenian armed forces suppressed
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Ermənistanın törətdiyi təxribatların qarşısı qətiyyətlə alınıb, qarşı tərəfə xeyli zərər vurulub"

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