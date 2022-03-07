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Закир Гасанов поздравил женщин

Закир Гасанов поздравил женщин Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил женщин с Международным женским днем - 8 Марта.
Армия
7 марта 2022 г. 15:59
Закир Гасанов поздравил женщин

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил женщин с Международным женским днем - 8 Марта.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, он передал им свои наилучшие пожелания.

По словам З.Гасанова, азербайджанские женщины принимают активное участие в общественно-политической, культурной жизни страны.

"Их заслуги в строительстве армии являются источником чести и гордости. Женщины, несущие службу в азербайджанской армии, внесли свой вклад в Победу в Отечественной войне, проявив особый героизм как на фронте, так и в тылу.

Сегодня женщины, служащие во всех видах войск азербайджанской армии, учебных заведениях специального назначения, военно-медицинских учреждениях и других сферах, работающие на гражданских работах, с честью и достоинством выполняют свой долг перед Родиной", - говорится в поздравлении.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov qadınları təbrik edib

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