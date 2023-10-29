Закир Гасанов поздравил своего турецкого коллегу и начальника Генштаба с Днем Республики

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба генералу армии Метину Гюраку по случаю 100-летия образования Турец

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба генералу армии Метину Гюраку по случаю 100-летия образования Турецкой Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Искренне поздравляю Вас, Ваших близких и весь личный состав со 100-летием Дня Республики, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, успехов в Вашей нелегкой и почетной деятельности.

Мустафа Кемаль Ататюрк со своими соратниками и доблестной Турецкой армией избавил народ от гнёта и основал совершенно новое государство, провозгласив Турецкую Республику 29 октября 1923 года. С 1923 года Турецкая Республика мужественно преодолевала все трудности на пути к независимости. В своих мемуарах враги признавали стойкость турецкого солдата и отвагу турецкого народа. Подвиги турецких граждан в войне за независимость золотыми буквами вписаны в историю Турции, обросли легендами.

Еще раз искренне поздравляю Вас со 100-летием Дня Республики. С глубоким уважением чту светлую память шехидов, золотыми буквами вписавших свои имена в историю государственности и свободы", - говорится в письме.