Закир Гасанов поздравил Неджмеддина Садыкова по случаю юбилея - ФОТО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковника Неджмеддина Гусейн оглу Садыкова с 60-летним юбилеем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В поздравительном тексте говорится:

"От всей души поздравляю Вас с 60-летним юбилеем и желаю всего хорошего.

Азербайджанская армия, основы которой были заложены общенациональным лидером, прошла большой путь развития за короткий срок, под руководством президента Ильхама Алиева достигла больших успехов в повышении военной мощи страны, возрождая исторические военные традиции предков.

Я уверен, что и впредь Вы будете достойно выполнять свои служебные обязанности, нарастите свои усилия во имя успешного осуществления поставленных задач, развития и процветания нашей армии, повышения боевой и морально-психологической подготовки личного состава Вооруженных сил, укрепления военной дисциплины.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни, семейного счастья и новых успехов в службе".