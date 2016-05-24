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    Закир Гасанов поздравил Неджмеддина Садыкова по случаю юбилея - ФОТО

    Начальнику Генштаба ВС исполняется 60 лет

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковника Неджмеддина Гусейн оглу Садыкова с 60-летним юбилеем.  

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В поздравительном тексте говорится:

    "От всей души поздравляю Вас с 60-летним юбилеем и желаю всего хорошего.

    Азербайджанская армия, основы которой были заложены общенациональным лидером, прошла большой путь развития за короткий срок, под руководством президента Ильхама Алиева достигла больших успехов в повышении военной мощи страны, возрождая исторические военные традиции предков.

    Я уверен, что и впредь Вы будете достойно выполнять свои служебные обязанности, нарастите свои усилия во имя успешного осуществления поставленных задач, развития и процветания нашей армии, повышения боевой и морально-психологической подготовки личного состава Вооруженных сил, укрепления военной дисциплины. 

    Желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни, семейного счастья и новых успехов в службе".

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