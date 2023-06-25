Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с днем вооруженных сил.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что Азербайджанское государство играет важную роль в установлении и защите прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе.

"Создание единого командования в азербайджанской армии, 105-летие которой мы отмечаем, формирование вооруженных сил как регулярной армии, выдвижение вопросов военного строительства в качестве приоритетных являются результатом смелых шагов, предпринятых общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым в этом направлении.

Благодаря президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжившему политический курс великого лидера в области строительства армии, наши вооруженные силы сегодня выведены на уровень передовых армий мира", - отмечается в поздравлении.

Министр Закир Гасанов подчеркнул, что семьи шехидов, бойцы, потерявшие здоровье в ходе боевых действий, ветераны войны всегда находятся в центре внимания государства.

"Выражаем признательность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, проявленные в направлении улучшения их социально-бытовых условий, решения их проблем.

Поздравляю семьи шехидов и наших воинов, потерявших здоровье в ходе боевых действий, с 26 июня – Днем Вооруженных Сил, и передаю им свои наилучшие пожелания.", - говорится в обращении.