О нас

Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил

Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с днем вооруженных сил.
Армия
25 июня 2023 г. 22:26
Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что Азербайджанское государство играет важную роль в установлении и защите прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе.

"Создание единого командования в азербайджанской армии, 105-летие которой мы отмечаем, формирование вооруженных сил как регулярной армии, выдвижение вопросов военного строительства в качестве приоритетных являются результатом смелых шагов, предпринятых общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым в этом направлении.

Благодаря президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжившему политический курс великого лидера в области строительства армии, наши вооруженные силы сегодня выведены на уровень передовых армий мира", - отмечается в поздравлении.

Министр Закир Гасанов подчеркнул, что семьи шехидов, бойцы, потерявшие здоровье в ходе боевых действий, ветераны войны всегда находятся в центре внимания государства.

"Выражаем признательность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, проявленные в направлении улучшения их социально-бытовых условий, решения их проблем.

Поздравляю семьи шехидов и наших воинов, потерявших здоровье в ходе боевых действий, с 26 июня – Днем Вооруженных Сил, и передаю им свои наилучшие пожелания.", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Əminəm ki, Konstitusiyaya, Hərbi anda sadiq qalaraq, döyüş hazırlığınızı gücləndirəcəksiniz"

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi