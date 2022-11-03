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Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания

Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания Повышение боеготовности сил специального назначения всегда находится в центре пристального внимания.
Армия
3 ноября 2022 г. 15:49
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания

Повышение боеготовности сил специального назначения всегда находится в центре пристального внимания.

Как передает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сказал во время выступления перед спецназовцами.

В своем выступлении министр обороны отметил, что мужество и героизм, проявленные спецназовцами в Отечественной войне, а также в последних противостояниях, были высоко оценены Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что их снабжение и обеспечение, дальнейшее повышение боеготовности находятся в центре пристального внимания.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по изучению Азербайджанской Армией имеющегося боевого опыта и его применению в учебно-тренировочном процессе, проводимом современными методами.

Отметим, что согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, 2 ноября в районах близ южных границ Азербайджана начались учения воинских частей сил специального назначения.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov: Further improving provision and increasing combat readiness of Special Forces are constantly in spotlight
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "XTQ-nin döyüş hazırlığının daha da artırılması daim diqqət mərkəzindədir"

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