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Закир Гасанов: После войны построены и отремонтированы около 200 объектов

Закир Гасанов: После войны построены и отремонтированы около 200 объектов "В послевоенный период общее количество вновь построенных и отремонтированных объектов составляет около 200. Это наглядный пример как экономической мощи нашей страны, так и внимания и заботы президента о нашей армии".
Армия
26 июня 2022 г. 23:09
Закир Гасанов: После войны построены и отремонтированы около 200 объектов
Закир Гасанов

"В послевоенный период общее количество вновь построенных и отремонтированных объектов составляет около 200. Это наглядный пример как экономической мощи нашей страны, так и внимания и заботы президента о нашей армии".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в короткие сроки сданы в эксплуатацию новые общежития, столовые, прачечные, склады и другие объекты для улучшения жилищных условий.

Более 20 военных объектов в освобожденных районах уже оснащены солнечными панелями, а также панелями для обеспечения потребностей в электроэнергии. Кроме того, для обеспечения безопасности личного состава, военной инфраструктуры, зданий и коммуникаций, в горных районах, где существует опасность удара молнии установлены около 200 молниеотводов , - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Vətən müharibəsindən sonra tikilən, təmir-bərpa edilən obyektlərin sayı 200-ə yaxındır"

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