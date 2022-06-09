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Закир Гасанов посетил выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции

Закир Гасанов посетил выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции Находящаяся с рабочим визитом в Турции для наблюдения за многонациональными учениями «Эфес-2022» делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила выставку, организованную Министерством оборонной промышлен
Армия
9 июня 2022 г. 12:17
Закир Гасанов посетил выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции

Находящаяся с рабочим визитом в Турции для наблюдения за многонациональными учениями «Эфес-2022» делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе выставки генерал-полковник З.Гасанов провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

На встрече было выражено удовлетворение военным сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены дальнейшие перспективы.
Затем гости ознакомились с представленными на выставке образцами современного оружия и военной боевой техники.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defence Minister attends exhibition organized by Ministry of Defence Industry of Turkiye 
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin sərgisini ziyarət edib

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