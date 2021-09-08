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Закир Гасанов посетил воинскую часть войск связи

Закир Гасанов посетил воинскую часть войск связи В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего продолжаются мероприятия по развитию возможностей систем связи азербайджанской армии.
Армия
8 сентября 2021 г. 19:43
Закир Гасанов посетил воинскую часть войск связи

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего продолжаются мероприятия по развитию возможностей систем связи азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

8 сентября руководство Министерства обороны посетило одну из воинских частей войск связи.

Руководящий состав министерства осмотрел лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта средств связи и техники, а также другие служебные, административные помещения и склады.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено об оснащении, назначении и боевых возможностях командно-штабных машин на базе принятых на вооружение различных видов колесных транспортных средств, предназначенных для управления боевыми действиями.

Министр обороны дал соответствующие поручения командованию по дальнейшему совершенствованию работы средств связи в азербайджанской армии.

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Версия на азербайджанском языке Фото Zakir Həsənov Rabitə qoşunlarının hərbi hissəsində olub

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