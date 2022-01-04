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Закир Гасанов посетил воинскую часть Сил специального назначения

Закир Гасанов посетил воинскую часть Сил специального назначения По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках реформ в армейском строительстве, направленных на повышение уровня боевой и морально-психологической готовности, а также дальнейш
Армия
4 января 2022 г. 15:53
Закир Гасанов посетил воинскую часть Сил специального назначения
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По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках реформ в армейском строительстве, направленных на повышение уровня боевой и морально-психологической готовности, а также дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава, продолжается строительство новых военных объектов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

4 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинскую часть Сил специального назначения.

Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части и мемориалу в память о шехидах.

Министр обороны осмотрел несколько военных объектов, строящихся на территории воинской части.

Командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил министру обороны о работе, проводимой в воинской части.

Министр обороны дал соответствующие поручения по качественному проведению и своевременному завершению строительных работ.

На встрече с личным составом генерал-полковник З.Гасанов отметил, что глава государства высоко ценит мужество и героизм спецназовцев в Отечественной войне. Министр дал соответствующие указания о готовности в любой момент исполнить приказ президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующему Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В заключение министр обороны вручил группе отличившихся на службе военнослужащих ценные подарки и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister visits military unit of Special Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov XTQ-nin hərbi hissəsində olub, tapşırıqlar verib

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