Закир Гасанов посетил воинскую часть материально-технического обеспечения

30 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Н-скую воинскую часть, где осмотрел новопостроенный военный объект, возведенный силами и средствами строительного батальона Министерства обороны, и ознакомился со строительными работами.

30 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Н-скую воинскую часть, где осмотрел новопостроенный военный объект, возведенный силами и средствами строительного батальона Министерства обороны, и ознакомился со строительными работами.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Было доложено, что в нововведенном в эксплуатацию здании имеются солдатская казарма, конференц-зал, оружейная, комнаты для идеологической работы, бытовые и другие служебные помещения, а также банно-санитарный узел. Здание оснащено системами централизованного отопления и пожарной безопасности.

На встрече с офицерами по материально-техническому обеспечению генерал-полковник З.Гасанов рассказал о том, что в результате реформ, проводимых под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, наша Армия становится сильнее день ото дня, материально-техническое обеспечение и снабжение военнослужащих постоянно находятся в центре внимания.

Министр обороны отметил, что высокий уровень материально-технического обеспечения нашей Армии в ходе Отечественной войны, а также в ходе последних боевых действий имел особую значимость в одержанной славной победе. Было подчеркнуто, что проводимые в Азербайджанской Армии меры по материально-техническому обеспечению, в частности, проведение работ по строительству и благоустройству на освобожденных территориях, удостоены высокой оценки.

Министр поздравил военнослужащих с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и пожелал им успехов в службе.

Затем генерал-полковнику З.Гасанову была представлена новоприобретенная автомобильная техника, спецтехника и оборудование.

Встретившись с водителями, министр обороны поинтересовался их нуждами.

В заключение руководство Министерства обороны преподнесло личному составу праздничные подарки.