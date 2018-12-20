 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закир Гасанов осмотрел объекты, в которых проводятся капитальный ремонт и строительные работы

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, посетив Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, осмотрел объекты, в которых по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева проводятся капитальный ремонт и строительные работы.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    Министр обороны проверил выполнение задач, которые ранее были поставлены в связи с ходом строительных работ, и дал конкретные поручения по качественному и своевременному завершению работ.

    Отметив важность улучшения социально-бытовых условий курсантов, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с созданием для будущих офицеров условий службы, отвечающих самым высоким стандартам и решением ряда других вопросов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi