Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым посетила ведущие предприятия оборонной промышленности этой страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З. Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях.