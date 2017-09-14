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    Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля

    ​ Министр обороны Азербайджана ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым посетила ведущие предприятия оборонной промышленности этой страны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Встретившись с руководителями предприятий оборонной промышленности, генерал-полковник З. Гасанов провел широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества, и ознакомился с продукцией военного назначения, производимой на этих предприятиях.

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